الطريقة الشاذلية ببيلا في كفر الشيخ تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

نظمت الطريقة الشاذلية بمدينة بيلا، في محافظة كفر الشيخ، احتفالاً، اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1445هـ، وبدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

توزيع الحلوى والمشروبات على الحضور

وتخلل الحفل مقتطفات من التواشيح والابتهالات الدينية والمدائح النبوية والأدعية، وسط فرحة كبيرة بين الحضور من الأطفال الذين حضروا برفقة آبائهم في حفل تم تنظيمه في زاوية السادة الشاذلية ببيلا، كما جرى توزيع حلوى المولد والمشروبات والعصائر على الحضور، فضلاً عن توزيع قطع من الخبز واللبن والحلوى.

احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بذكرى المولد النبوي الشريف

ومن المقرر أنّ تحفل المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، غداً الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1445هـ، حيث يجرى موكب الاحتفال بالمولد النبوي، من مسجد سيدي صالح الجعفري عقب صلاة العصر وصولاً إلى مسجد الإمام الحسين حتى صلاة المغرب، ثم يعقبه احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بالمولد النبوي داخل المسجد عقب صلاة المغرب مباشرةً بحضور نُخبة من القيادات التنفيذية وكبار العلماء.