بيلاروسيا تعلن استعدادها لاستخدام الأسلحة النووية

كشف وزير الخارجية البيلاروسي سيرجي ألينيك، اليوم الثلاثاء، عدم استبعاد استخدام أي أدوات لحماية البلاد في حالة الحرب، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية.

أداة دفاع في المركز الأول

وأشار في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، إلى أنه لا يستطيع تخيل موقف تأمر فيه موسكو مينسك باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية لأنها أداة دفاعية في المقام الأول.

عدم استبعاد استخدام السلاح النووي

وأضاف ألينيك اليوم الثلاثاء بعد أيام من استلام أوكرانيا دبابات أمريكية متطورة: «لن أستبعد استخدام أي أدوات لحماية سيادة بلادنا وسلامة أراضيها في حالة الحرب».

رد على سؤال مهم

وأشار وزير الخارجية البيلاروسي إلى أن نشر الأسلحة النووية التكتيكية في البلاد هو رد على «العسكرة الكبيرة جدًا» على حدودها الغربية.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022 عندما أعلنت 4 أقاليم أوكرانية الاستقلال والانضمام إلى روسيا الاتحادية التي حركت جيشها لدعم هذه الأقاليم وسط رفض غربي وفرض عقوبات غربية على روسيا منها منع استيراد الأسلحة وقطع غيار الأسلحة ومنع استخدام نظام تحويل الأموال العالمي سويفت كود وهو الأمر الذي أدى إلى خنق الاقتصاد الروسي الذي عمل على منع تصدير الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي من أجل الضغط عليها لقطع العقوبات المفروضة على روسيا.