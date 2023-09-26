روسيا تشن «الهجوم الأعنف» على ميناء أوديسا: قد يؤثر على تصدير المنتجات

شهدت الساعات الماضية، تصعيدا متبادلا بين روسيا وأوكرانيا في عمليات القصف عبر المسيرات التي استهدفت المنشآت الحيوية بالأخص في شبه جزيرة القرم وميناء سيفاستوبول من الجانب الأوكراني، وميناء أوديسا ومحيط المدينة بالكامل من جانب القوات الروسية.

إحباط هجوم صاروخي أوكراني في القرم

وبحسب «سكاي نيوز»، أعلنت روسيا، للمرة الثالثة، إحباط هجوم صاروخي أوكراني في القرم، قرب قاعدة بيلبك الجوية، في وقت تتعهّد كييف باستعادة شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014.

وشنت روسيا هجوما على مدينة أوديسا، وصف بالأعنف، إذ قصفت البنية التحتية للميناء، ما ألحق أضرارًا كبيرة بمبنى محطة أوديسا البحرية وفندق، ودمر مرافق تخزين الحبوب وألحق أضرارًا بمباني المستودعات.

ميناء أوديسا لن يتمكن من استقبال ناقلات البضائع السائبة

وكشف إيفان يواس، مستشار مركز السياسات الأوكراني، خسائر أوكرانيا في هذا الهجوم، لافتًا أنه جرى تدمير مستودع تخزين الحبوب الأرضي، التي يجري تحميلها من الميناء إلى عنابر سفن الشحن الجافة، بسعة تخزين 40 ألف طن من المنتجات، لافتًا أنه من المحتمل أن ميناء أوديسا لن يتمكن من استقبال ناقلات البضائع السائبة وشحن المواد الغذائية.