خبراء بولنديون: أوكرانيا وراء إطلاق صاروخ أصاب منشأة للحبوب

أكد خبراء بولنديون أن الصاروخ الذي أودى بحياة شخصين في منشأة للحبوب بجنوب بولندا، في نوفمبر الماضي، أطلقته أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة «رزيكزبوسبوليتا» البولندية اليومية، نقلا عن مصادر لم تذكرها بناء على طلبهم.

الصاروخ أجج المخاوف من اتساع دائرة الأزمة الأوكرانية

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أجج انفجار الصاروخ في بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، المخاوف من أن الأزمة الدائرة في أوكرانيا قد تتحول إلى صراع أوسع نطاقا من خلال تفعيل شرط الدفاع المشترك للحلف، لكن وارسو وحلف شمال الأطلسي قالا في ذلك الوقت إنهما يعتقدان أن الأزمة المتصاعدة بين روسيا و أوكرانيا تتسم بالضبابية، مما خفف من حدة الأمر، مخاوف من التصعيد.