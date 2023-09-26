مدير أمن سوهاج يشهد جلسة صلح بين عائلتين لإنهاء خصومة ثأرية

شهد اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اليوم الثلاثاء، مراسم الصلح بين عائلة «أبو عمار» وعائلة «أبو غنيم» بناحية دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

بحضور كل من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وأحمد حلمي الشريف، المحامي بالنقض، وعضو مجلس النواب السابق، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي، والمسيحي، والآلاف من عمد ومشايخ وأهالي مركز أخميم، والمراكز والمحافظات المجاورة.

نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف

ووجه مدير أمن سوهاج خلال كلمته التي ألقاها التحية لجميع الحضور من القيادات الأمنية والتنفيذية، والشعبية وأهالي قرية أخميم وهنأ الجميع بحلول عيد المولد النبوي الشريف، كما هنأ العائلتين طرفي المصالحة على إنهاء الخصومة، مؤكدا أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، والالتزام بتعاليم الأديان السماوية التي تدعو إلى المحبة والتسامح، والاستماع إلى صوت العقل، مشيدا بمجهودات رجال الأمن، ولجنة المصالحات، والحكماء والعقلاء

إنهاء جميع الخصومات الثأرية والخلافات في مهدها

أكد «الشرباش»، حرص مديرية أمن سوهاج على تنفيذ توجيهات وزير الداخلية ببذل الجهود لإنهاء جميع الخصومات الثأرية، والخلافات في مهدها، موجها الشكر للواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على دعمه الدائم لكل المصالحات في جميع مراكز المحافظة، لكل من سعى ساهم وسعي لهذا الصلح، مؤكدا أهمية التصالح لاستكمال مسيرة السلام والتنمية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأسدل الستار على الخصومة الثأرية بين العائلتين وأنهيت الخصومة بأداء القسم الخاص بالصلح، وتقديم الكفن وسط فرحة عارمة من جميع المواطنين.