رئيس جامعة سوهاج: يوم تفوق جامعات مصر 2023 مشهود في تاريخ الطلاب

يعد الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر 2023، في ستاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، يوما تاريخيا في حياة طلاب وخريجي الجامعات المصرية ، حيث شارك فيها عشرات الآلاف من الطلاب وذويهم .

الرئيس يكرم الطلاب في يوم تفوق جامعات مصر 2023

وشارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج في احتفالية، يوم تفوق جامعات مصر 2023، والتي كرّم خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عدداً من أوائل الطلاب الخريجين بالجامعات المصرية دفعة 2023.

دعم كبير من الرئيس في يوم تفوق جامعات مصر 2023

وثمّن النعماني تكريم ودعم الرئيس للنماذج الطلابية المشرفة، من المجتهدين والمتميزين الذي سيثرون الدولة المصرية بإسهاماتهم الفكرية وابتكاراتهم العلمية، مشيدا باهتمام القيادة السياسية بالعلم ودوره في تحقيق التنمية على كل مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي يتعين أن يشارك الشباب في تحقيقها باعتبارهم عصب الأمة، ووقود المستقبل، وإحدى دعائم «الجمهورية الجديدة»،

وأعرب النعماني عن بالغ سعادته بأبنائه الطلاب المتفوقين والمكرمين من أبناء جامعة سوهاج، في يوم تفوق جامعات مصر 2023، مؤكداً على دعم إدارة الجامعة لأبنائها المتميزين، ومساندتها لهم ليكونوا إضافة لمجتمعهم في المستقبل، لافتاً إلى أن هذا اليوم يمثل مناسبة عزيزة على نفوس الآباء والأمهات، فهو تتويج لجهودهم الكبيرة التي بذلت من أجل أبنائهم، ويحمل في طياته قيمة ومكانة كبيرة،، داعياً الطلاب إلى مواصلة الاستمرار في التفوق وحمل سلاح العِلم لبناء المستقبل، ورفع اسم مصر في سماء التميز والتفوق.

وهنأ الدكتور عبدالناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمشارك بالاحتفالية المتميزين من أبناء الجامعة، والذين تم تكريمهم وعددهم 160 طالبا وطالبة من مختلف الكليات، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية المقبلة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي توسط صورة تذكارية لأوائل الخريجين عقب تكريمهم، كما تضم الحفل تقديم عروضًا فنية لكورال روح الشرق وجامعة قناة السويس، وطابور العرض بمشاركة 2500 طالب وطالبة من مختلف جامعات مصر، من المتفوقين والمتميزين الأوائل من مختلف الكليات والتخصصات العلمية والأدبية.

ويتضمن الاحتفال المستمر على مدار أسبوع، أنشطة رياضية كدوريات كرة القدم الخماسية وكرة السلة للشباب والفتيات وكرة الطائرة للشباب والفتيات ومسابقات للشطرنج ومسابقات في الرسم والتمثيل وورش عمل مختلفة في التصوير والمسرح، إلى جانب عدة رحلات في محافظة الإسماعيلية، تتضمن زيارة مشروع قناة السويس الجديدة ومتحف الإسماعيلية.