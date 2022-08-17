يبحث عدد من طلاب الثانوية العامة، عن نتيجة تنسيق كلية ألسن 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، تزامنا مع إعلان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، نتيجة تنسيق المرحلة الأولي.

نتيجة تنسيق كلية ألسن 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر

وأعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية ألسن 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر، وهي 329 درجة، بنسبة مئوية 80.24%.

كما حدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات والمعاهد، لطلاب الشعبة الأدبية، بالمرحلة الأولى للتنسيق، 341 درجة فأكثر، بنسبة مئوية 64.51%.

في حين سجلت الحدود الدنيا، لتنسيق الجامعات والمعاهد، بالمرحلة الأولى للتنسيق، لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم)، 365 درجة، أي بنسبة مئوية 89.02%.

بينما بلغت الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات والمعاهد، بالمرحلة الأولى للتنسيق، لطلاب الشعبة الرياضية (علمي رياضة)، 341 درجة، بنسبة مئوية 83.17%.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تنسيق كلية ألسن 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وموقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق كلية ألسن 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر

- ألسن كفر الشيخ 351.0.

- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338.0.

- ألسن عين شمس 338.0.

- ألسن الفيوم 337.0.

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333.0.

- ألسن بني سويف 333.0.

- ألسن المنيا 332.0.

- ألسن سوهاج 331.0.

- ألسن أسوان 330.0.

- ألسن الأقصر 329.0.