تحطم مروحية على متنها عدة أشخاص في كندا

تحطمت طائرة هليكوبتر على متنها عدة أشخاص شرق مدينة برينس جورج بمقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي.

من غير المعروف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة

وذكرت الشرطة الكندية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن خدمات الطوارئ تستجيب للحادث الذي وقع بالقرب من تل بوردن للتزلج في الساعة 7:45 صباحا ومن غير المعروف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة أو حجم الإصابات في هذا الوقت.

وقالت الشرطة الكندية في بيانها: «إن المروحية لم تكن تعمل ضمن خدمات إطفاء حرائق الغابات في بريتش كولومبيا».