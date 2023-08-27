تحطم مروحية عسكرية أمريكية أمام الساحل الشمالي لأستراليا

أعلنت تقارير إعلامية أسترالية، اليوم الأحد، تحطم طائرة مروحية عسكرية أمريكية قبالة الساحل الشمالي لأستراليا.

وأشارت وكالة أسوشيتدبرس، إلى أن هناك اعتقادا بأن الطائرة كانت تقل أكثر من 20 شخصًا أثناء تحطمها في جزر تيوي شمال داروين، في منطقة نورثن تيريتوري باستراليا، أثناء أدائها مهمة تدريبية، وأفادت شبكة البث الاسترالية إيه بي سي أنه تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ عدة أشخاص بعد الحادث، وحتى الآن لم ترد تقارير أولية تفصيلية حول الخسائر البشرية.

الحادث شمل أفرادًا من وزارة الدفاع الأمريكية

ونقلت شبكة إيه بي سي الاسترالية تصريح المتحدث باسم وزارة الدفاع الاسترالية الذي أكد أن هذا الحادث وقع أثناء تدريب «بريداتور ران 2023»، مضيفًا: «في هذه المرحلة الأولية الهامة، يكمن تركيزنا في التعامل مع الحادث وضمان سلامة الأفراد الذين كانوا على متن الطائرة».

وأشار إلى أن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث شمل أفرادًا من وزارة الدفاع الأمريكية، ولم تشمل أفرادًا من قوات الدفاع الاسترالية.