تحطم مروحية ومصرع قائدها في أوهايو.. اصطدمت بخطوط الكهرباء

كشفت السلطات الأمريكية عن تحطم طائرة مروحية ومصرع قائدها، بعد اصطدامها بخطوط الكهرباء، بالقرب من طريق سريع في ولاية أوهايو، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وأسفر الحادث عن وقوع حوادت طفيفة بين عدد من السيارات على الأرض.

اصطدام طائرة مروحية بخطوط الكهرباء

وذكر موقع «روسيا اليوم»، أن دورية سريعة في ولاية أوهايو التقطت المروحية من طراز «بيل 206 إل»، التي كانت تحلق قريباً من الطريق السريع (1-70* فوق بلدة «سبرينجفيلد تاونشيب»، في مقاطعة كلارك، عند اصطدام الطائرة بالخطوط الكهربائية، وسقوطها في حقل ذرة، بعد ظهر أمس السبت بوقت قليل.

الإعلان عن مصرع الطيار نتيجة الحادث

وكشفت شرطة الولاية عن مقتل الطيار، ويُدعى إسحاق لي سانتوس، من جيتيسبرج في ولاية بنسلفانيا، الذي لقي مصرعه في موقع الحادث، وقد سقطت الطائرة على ممرات غربية وشرقية، مما أدى إلى حوادث خفيفة لـ7 مركبات ولم تحدث إصابات أخرى، وتعمل إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل على التحقيق في الحادث، بجانب دورية الطريق السريع.