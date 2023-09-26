12 مسجدا بكفر الشيخ تصدح بالصلاة على الرسول في ذكرى مولده

صدحت نحو 12 مسجداً في مراكز ومدن وقرى كفر الشيخ، بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، عقب أداء صلاة العشاء، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبمتابعة الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

الصلاة على الرسول بالصيغة الإبراهيمية

وتزينت مساجد كفر الشيخ بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث صدح المصلون بالصلاة على الرسول بالصيغة الإبراهيمية والتي نصه: «اللَّهُمَّ صَلِّ علَى سيدنا مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ علَى سيدنا إبْرَاهِيمَ، وعلَى آلِ سيدنا إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علَى سيدنا مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ علَى سيدنا إبْرَاهِيمَ، وعلَى آلِ سيدنا إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

ووجهت وزارة الأوقاف، بتعميم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو 300 مسجد اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023م، الموافق 11 من شهر ربيع الأول 1445هـ، عقب صلاة العشاء ليلة مولده صلى الله عليه وسلم.

مساجد مصر تصدح بالصلاة على سيدنا محمد ﷺ ليلة مولده

وقالت الأوقاف في بيان لها: في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية واحتفالًا بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدح 300 من مساجد مصر بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء الموافق 26 / 9 / 2023م الموافق 11 من شهر ربيع الأول 1445هـ عقب صلاة العشاء ليلة مولده صلى الله عليه وسلم، والمشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى الجمهورية.