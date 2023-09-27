ليلة اهتز فيها العالم.. 4 زلازل في ليلة واحدة منها 3 على سواحل البحر المتوسط

شهدت الليلة الماضية عددًا من الزلازل التي هزت كوكب الأرض وبلغت 4 زلازل شعر بها السكان في مناطق وقوعها، وهذه الزلازل نرصدها لكم كما يلي:

زلزال في تشيلي

وقع زلزال، منذ قليل، على بعد 3 كيلومترات من بلدة كوبيابو، في تشيلي وشعر به السكان في المدينة، ووصلت قوته لـ4.4 درجة على مقياس ريختر.

وبحسب موقع SISMO المتخصص في رصد الزلازل فإن الزلزال وقع على بعد 3 كيلومترات من المدينة، وأبلغ السكان المحليون عبر تطبيق Earthquake Network في دائرة نصف قطرها 60 كيلومترًا.

زلزالان في إيطاليا على البحر المتوسط

وشهدت إيطاليا هزتين أرضيتين في أقل من 20 دقيقة، حيث وقع زلزال في مدينة نابولي الإيطالية على سواحل البحر المتوسط، وشعر به السكان في المدينة، ووصلت قوته لـ3.9 درجة على مقياس ريختر، وذلك بعد مرور 20 دقيقة على وقوع زلزال بنفس المدينة بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر.

وقع الزلزال على بعد 4 كيلومترات من مدينة نابولي بإيطاليا، وتم الإبلاغ عن الزلزال من قبل 715 مستخدمًا لتطبيق Earthquake Network في دائرة نصف قطرها 52 كيلومترا.

وهذا الزلزال هو ثاني زلزال يضرب المنطقة في أقل من 20 دقيقة، حيث سبقه زلزال على بعد 9 كيلومترات من مدينة نابولي الإيطالية.

زلزال يضرب تركيا في نفس موقع القديم

وشهدت تركيا هزة أرضية بسيطة ضربت بلدية «تشاغلايانسريت» التابعة لمحافظة كهرمان مرعش التي شهدت الزلزال المدمر شهر فبراير الماضي.

وبحسب موقع «سيسمو» المتخصص في رصد الزلازل فإن الزلزال وقع على بعد 32 كيلومترا من بلدية «تشاغلايانسريت» التابعة لمحافظة كهرمان مرعش وتم الإبلاغ عن الزلزال من قبل 145 مستخدمًا لتطبيق Earthquake Network في دائرة نصف قطرها 180 كيلومترًا وأن قوة الزلزال بلغت 3.6 درجة على مقياس ريختر.