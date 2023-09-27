تراجع أسعار البصل 8 جنيهات في الأسواق

شهدت أسعار البصل اليوم تراجعا في الأسواق بنحو 8 جنيات للكيلو الواحد، وذلك بعد اقتراب تفعيل قرار الحكومة المصرية بإيقاف تصدير البصل لمدة 3 اشهر، لتوفيره في الأسواق.

تراجع أسعار البصل 8 جنيهات في جميع الأسواق

وسجلت أسعار البصل اليوم في الأسواق بين 19-20 جنية للكيلو بدلا من 28 جنيها خلال الشهرين الماضيين، أى أن الأسعار انخفضت بنحو 8 جنيهات كاملة خلال الأربع أيام الماضية، مما زاد الإقبال على شراء البصل من جانب المواطنين الراغبين في التخزين، وذلك وفقا لجولة قامت بها «الوطن» في الأسواق.

أسعار البصل في سوق العبور اليوم

وتراوح سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور بين 18-20 جنيها، وذلك وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم

- تراوح سعر البطاطس اليوم بين 8.5 إلى 11.5 جنيه.

- تراوح سعر الكوسة بين 8 و15جنيهات.

- تراوح سعر الجزر بين 13 و17 جنيها.

- تراوح سعر الفاصوليا الخضراء بين 18 و28 جنيها.

- تراوح سعر البامية بين 29 و35 جنيها.

- تراوح سعر البطاطا بين 3.5 و5.5 جنيه.

- تراوح البذنجان الرومي من 2 و3 جنيهات.