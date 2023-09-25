أسعار البصل اليوم في سوق العبور.. بكم الكيلو اليوم؟

شهدت الأسواق المصرية وفرة كبيرة في المعروض من البصل، بعد قرار الحكومة بحظر تصديره إلى خارج البلاد، بعد أن شهدت أسعاره قفزة كبيرة، وذلك لضبط السوق وإلزام التجار بخفض الأسعار للمستهلك.

ويدخل البصل في إعداد أغلب الأطعمة، لما له من قيمة غذائية كبيرة، وفيما يلي أسعار البصل والخضروات اليوم وفقا لأسعار سوق العبور الرسمي.

أسعار البصل اليوم

تراوح سعر كيلو البصل اليوم بين 18 إلى 20 جنيها.

تراوح سعر كيلو الطماطم اليوم بين 10 إلى 12 جنيها.

تراوح سعر كيلو البطاطس اليوم بين 8.5 إلى 11.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكوسة بين 5 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الجزر بين 13 إلى 17 جنيها.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا الخضراء بين 18 إلى 28 جنيها.

تراوح سعر كيلو البامية بين 29 إلى 35 جنيها.

تراوح سعر كيلو البطاطا بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

أسعار الفواكه في سوق العبور

تراوح سعر كيلو الجوافة بين 8 إلى 18 جنيها.

تراوح سعر كيلو المانجو العويس بين 27 إلى 47 جنيها.

تراوح سعر كيلو الموز بين 9 إلى 13 جنيها.

تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر وأحمر بين 18 إلى 24 جنيها.

تراوح سعر كيلو التفاح المصري بين 15 إلى 25 جنيها.

تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي الإيطالي بين 25 إلى 35 جنيها.

تراوح سعر كيلو الكمثرى بين 12 إلى 22 جنيها.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، أوضحت تطبيق قرار حظر تصدير البصل في الأول من أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر وحتى نهاية ديسمبر المقبل.