فوائد قرار وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر.. خبير اقتصادي يوضح

قال أحمد أبو علي الخبير الاقتصادي، إن قرار وقف تصدير البصل الصادر عن مجلس الوزراء لمدة 3 أشهر حتى نهاية العامة هو قرار لصالح المواطن ويساهم في السيطرة على الأسعار في الأسواق، وبالتالي فإن عائد هذا القرار سيكون لصالح الجميع وأن الدولة تضع في مقدمة اهتماماتها مصلحة المواطن.

زيادة البصل المعروض في سوق العبور

وأضاف «أبو علي» في حديثه لـ«الوطن» أن الدولة أسرعت في تقديم مصلحة المواطن ووقفت تصدير محصول البصل إلى خارج البلاد بالرغم من أنه يدر عائدًا كبيرًا على البلاد ويحقق عملة صعبة وكذلك يحقق استفادة كبيرة للمزارعين وشركات التصدير.

وتابع أن قرار الحكومة بوقف تصدير البصل ساهم في زيادة المعروض في السوق المحلية خاصة في أسواق الجملة، وفي مقدمتها سوق العبور ما ساهم في نزول الأسعار إلى 18 جنيهًا للكيلو في سوق العبور يضاف إليه هامش الربح فيباع للمستهك بسعر 23 جنيهًا للكيلو.

وقف تصدير البصل

كان مجلس الوزراء أصدر قرارًا الإسبوع الماضي بوقف تصدير البصل خارج البلاد من أجل السيطرة على موجة الغلاء التي لحقت بالبصل داخل الأسواق وبلغ سعر الكيلو 30 جنيهًا وقتها وبعد قرار وقف تصدير البصل حتى نهاية العام الجاري تراجع البصل تدريجيًا وبلغ سعره للمستهلك نحو 23 جنيهًا.