«الوزراء» يحدد متوسط أسعار البصل اليوم.. اعرف وصل كام بعد حظر تصديره

يحظى البصل باهتمام الكثيرين، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الكيلو منه، متجاوزا حاجز الـ30 جنيها في بعض المناطق والأسواق، وهو ما دفع الحكومة للتدخل وإصدار قرار بوقف تصدير البصل، ليتوافر بكميات كبيرة في السوق المحلية من شأنها أن تساهم في خفض أسعار البصل اليوم.

أسعار البصل اليوم والخضروات

ويعد البصل من أهم الخضروات والسلع الغذائية المهمة والتي تدخل في العديد من أصناف الطعام التي تعدها الأسرة، لذا حدد مجلس الوزراء اليوم الأحد متوسط أسعار البصل اليوم وباقي أنواع السلع المهمة والخضروات والفاكهة، من خلال نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول متوسط أسعار السلع اليومية نتيجة للتغيرات التي تشهدها الأسعار من مكان لآخر.

متوسط أسعار البصل اليوم

وجاء متوسط أسعار البصل اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 والخضروات والفواكهة على مستوى الجمهورية على النحو التالي:

- سعر كيلو البصل الأحمر 26 جنيها.

- سعر كيلو الطماطم 21 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان الرومي 10 جنيهات.

سعر كيلو الفل الرومي البلدي من 8 إلى 12 جنيها.

- سعر كيلو البطاطس 14 جنيها.

- سعر كيلو الخيار 16 جنيها.

- سعر كيلو الفلفل الرومي 17 جنيها.

- سعر كيلو الثوم 42 جنيها.

- سعر كيلو الليمون 16 جنيها.

- سعر كيلو الملوخية 13 جنيها.

- سعر كيلو التفاح البلدي 27 جنيها.

- سعر كيلو الموز البلدي 17 جنيها.

- سعر كيلو العنب البناتي 27 جنيها.

- سعر كيلو الكنتالوب 22 جنيها.

أسعار البصل اليوم والخضروات والفاكهة في سوق العبور

أما عن أسعار البصل اليوم والخضروات والفاكهة في سوق العبور، جاءت على النحو التالي:

أسعار البصل اليوم: يترواح سعر كيلو البصل اليوم من 18 إلى 20 جنيها.

سعر كيلو الطماطم اليوم يترواح من 10 إلى 12 جنيها.

سعر كيلو البطاطس اليوم من 8.5 إلى 11.5 جنيه.

سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 8 جنيهات.

سعر كيلو الجزر من 13 إلى 17 جنيها.

سعر كيلو الفاصوليا الخضراء من 18 إلى 28 جنيها.

سعر كيلو البامية من 29 إلى 35 جنيها.

سعر كيلو البطاطا من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

أسعار الفواكهة في سوق العبور

سعر كيلو العنب بناتي أصفر وأحمر من 18 إلى 24 جنيها.

سعر كيلو العنب كرمسن من 18 إلى 28 جنيها.

سعر كيلو التفاح المصري من 15 إلى 25 جنيها.

سعر كيلو التفاح الأمريكي الإيطالي من 25 إلى 35 جنيها.

سعر كيلو الكمثرى من 12 إلى 22 جنيه.

سعر كيلو بلح بارحي من 25 إلى 40 جنيها.

سعر كيلو الجوافة من 8 إلى 18 جنيها.

سعر كيلو المانجو العويس من 27 إلى 47 جنيها.

سعر كيلو الموز من 9 إلى 13 جنيها.

حظر تصدير البصل

وأصدرت الحكومة قرار بحظر تصدير البصل، وذكرت وزارة التجارة في بيان صادر عنها اليوم أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد الأول من أكتوبر المقبل ويستمر لمدة 3 أشهر حتى 31 ديسمبر 2023، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وذكرت وزارة التجارة أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل، مشيرة إلى أنه جرى إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.