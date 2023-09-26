استقرار أسعار البصل في سوق العبور اليوم الثلاثاء 26-9-2023

شهد سوق الجملة في مدينة العبور، أكبر أسواق بيع الخضروات والفاكهة في مصر، استقرارا واضحا في أسعار الخضروات والفاكهة، ومنها سعر كيلو البصل اليوم، تزامنا مع قرار الحكومة المصرية بحظر تصدير البصل إلى خارج البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من 1 أكتوبر المقبل.

أسعار البصل اليوم في سوق العبور

وأوضح الموقع الرسمي لسوق العبور، استقرار سعر كيلو البصل اليوم ليسجل 18 جنيها، حيث شهد انخفاضا واضحا خلال الأيام الأخيرة بعد قرار الحكومة بحظر تصديره.

أسعار الخضروات فى سوق العبور

تراوح سعر الطماطم اليوم بين 10 إلى 12 جنيها.

تراوح سعر البطاطس اليوم بين 8.5 إلى 11.5 جنيه.

تراوح سعر الكوسة بين 5 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر الجزر بين 13 إلى 17 جنيها.

تراوح سعر الفاصوليا الخضراء بين 18 إلى 28 جنيها.

تراوح سعر البامية بين 29 إلى 35 جنيها.

تراوح سعر البطاطا بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

أسعار الفواكه في سوق العبور

تراوح سعرالجوافة بين 8 إلى 18 جنيها.

تراوح سعر المانجو العويس بين 27 إلى 47 جنيها.

تراوح سعر الموز بين 9 إلى 13 جنيها.

تراوح سعر العنب بناتي أصفر وأحمر بين 18 إلى 24 جنيها.

تراوح سعر التفاح المصري بين 15 إلى 25 جنيها.

تراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 25 إلى 35 جنيها.

تراوح سعر الكمثرى بين 12 إلى 22 جنيها.