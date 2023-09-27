برنامج «8 الصبح» يبرز ملف «الوطن».. «التعليم أساس تحقيق حلم الدولة»

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص باحتفالية يوم تفوق الجامعات المصرية في الإسماعيلية، بعنوان «التعليم.. أساس تحقيق حلم الدولة».

«يوم تفوق جامعات مصر» رسالة للجميع

وأكّد الكاتب الصحفي إمام أحمد، رئيس القسم السياسي بجريدة «الوطن»، أهمية اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات في الإسماعيلية، إذ كان هناك احتفالية مهمة للغاية وهي «يوم تفوق جامعات مصر» في استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية عقب ذلك اللقاء، متابعًا: «نشهد جمهورية العلم، فتكريم الرئيس السيسي للأوائل والمتفوقين من كل الكليات في جامعات مصر رسالة للجميع بأن المتفوقين مكانهم على المنصة ويشغلون المراكز الأولى».

خريج يناسب سوق العمل أبرز بنود استراتيجية تطوير التعليم

وأضاف «أحمد»، خلال حواره مع برنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «dmc»، أنَّ الاستراتيجية المصرية لتطوير التعليم والتي أشار إليها الرئيس السيسي في حديثه تنطلق من عدة مقاومات، أبرزها إعداد خريج يمثل إضافة لسوق العمل، نظرًا لوجود فجوة بين التعليم وسوق العمل.