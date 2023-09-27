كاتب مصري بالنمسا: استعدادات مكثفة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري، إنَّ الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد نقطة فاصلة في تاريخ مصر المعاصر، وذلك لما يمر به العالم من أحداث وما تمر به المنطقة كذلك، الذي هو في حاجة إلى قائد محنك يستطيع أن يعبر بالبلاد والمنطقة إلى بر الأمان هذا الذي يتحقق في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد نقطة فاصلة في تاريخ مصر المعاصر

وأكّد «العبيدي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ هناك استعدادات مكثفة للانتخابات الرئاسية، للتعريف بإنجازات الرئيس السيسي في كل المجالات المختلفة وفي كل الملفات التي يعمل عليها الرئيس السيسي؛ في ذات الوقت الذي سنقوم فيه بالرد على الشائعات التي يصدرها أعداء الوطن في الخارج، بالإضافة إلى تفنيد الأكاذيب التي يروّج لها المناهضون للحكم الرشيد للرئيس السيسي.

عقد لقاءات مع أبناء الجالية المصرية في النمسا في مقار الجمعيات الأهلية

وأشار مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إلى خطة عمل الحملة في النمسا والتي ستغطي كل المقاطعات النمساوية التي تتواجد بها جالية مصرية وذلك بالتواصل مع رموز العمل المصري العام في هذه المقاطعات.

وأوضح «العبيدي» أنَّه سيتمّ عقد لقاءات مع أبناء الجالية المصرية في النمسا في مقار الجمعيات الأهلية المصرية وذلك لحشد أبناء مصر للمشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية المقبلة والتصويت لاختيارنا الأوحد وهو الرئيس السيسي.