فاروق الباز يشيد باحتفالية تفوق الجامعات: حان الوقت لنستعيد ريادة التعليم

أشاد العالم الكبير الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن باحتفالية يوم تفوق الجامعات، موضحا «الأساتذة المصريون كان رأسهم برأس أي عالم تاني في العالم، ولا بد من عودة التعليم المصري لريادته مرة أخرى، وحان الوقت لذلك».

وكشف «الباز» خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أهمية وصول عينة كويكب «نيبو» إذ تنتظر وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» الكبسولة، التي تحتوي على غبار من الكويكب «بينو»، للتعمق أكثر في أسرار نظامنا الشمسي، موضحا أن هذه العينات فرصة لمعرفة الكثير عن تكوين الأرض.

عينات كوكب المريخ

وأشار إلى أن عينات كوكب المريخ تشبه بشكل كبير التكوينات في الصحراء الغربية بمصر، وربما يعني ذلك أن تكوين المريخ أشبه بتكوين الأرض.

وتقدر عينة كويكب بينو بنحو 250 جراما، وهو ما يتجاوز بكثير العينة المنقولة من كويكب ريوجو عام 2020، التي بلغت حينها 5 جرامات، والعينة الضئيلة التي جاءت من كويكب إيتوكاوا في 2010.