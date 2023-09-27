رئيس جامعة كفر الشيخ: السيسي يريد تغيير حياة المصريين للأفضل 

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن لقاء الرئيس السيسي بالأمس مع رؤوساء الجامعات وأوائل الخريجين في يوم تفوق الجامعات المصرية أكثر من رائع، «لمسنا كم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد تغيير حياة كل المصريين إلى الأفضل على كل المستويات».

الرئيس السيسي أكد على الاهتمام بالنوابغ والمبتكرين

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ في مداخلة على قناة «إكسترا نيوز» أن الرئيس السيسي أكد على الاهتمام بالنوابغ والمبتكرين من الطلاب؛ لأنهم القوة الفاعلة لمصر في اقتصاد المعرفة والأفكار وتحويلها إلى منتجات لأن هذا مستقبل مصر.

وتابع: «الرئيس السيسي أكد على الاهتمام بالطلاب وتثقيفهم وتوعيتهم وقال أنتوا كرؤوساء جامعات معاكم فرصة هائلة ومعاكم أبناء مصر، وأنتوا قادرين تطلعوا منهم أحسن نسخة للإنسان المصري في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري، وإحنا كلنا هنعمل ليلًا ونهارًا حتى يتخرج الطلاب المصريين من الجامعات في أبهى صورة ومزودين بالمعارف والمهارات والقيم والأخلاق».