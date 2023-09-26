القيادات الطلابية بـ«قناة السويس»: الرئيس السيسي وفر لنا فرص تدريبية بمختلف المجالات

قال محمد الشريف منسق عام من أجل مصر بكلية التمريض جامعة قناة السويس، إن اهتمام الرئيس السيسي بالشباب في هذه المرحلة خطوة ممتازة لأن المرحلة القادمة مرحلة الشباب: «الرئيس وفر لنا فرص تدريبية في مختلف المجالات لكي نتأهل لسوق العمل بعد التخرج وهذه من الأشياء السعيدة التي تدفعني للسعي سواء في مجالي أو في مجالات أخرى».

كلية الصيدلة وتصنيع الدواء

وتابع يوسف محمد الحسيني طالب في الفرقة الثانية بكلية الصيدلة، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر برنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة: «سعيد من كلمة وزير التعليم الدكتور أيمن عاشور عن التطوير الجامعة وبالتحديد في قناة السويس، وأن كلية الصيدلة أصبح اسمها كلية الصيدلة وتصنيع الدواء لأن إدارة الجامعة عملت على إنشاء مبنى دوائي داخل الجامعة لتدريب الطلبة على دخولهم في مجال التصنيع لتأهيلنا للدخول في مجال سوق العمل».