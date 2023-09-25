شيماء البرديني: الدولة غيّرت مسار مشروع توشكى من التعثر إلى المشاركة في التنمية

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ عدد اليوم من الجريدة، تضمّن ملفا عن مدارس مبادرة «أبدأ» لتطوير التعليم الفني، لافتة إلى أنّ المبادرة تعمل منذ 18 شهرا على مساندة أصحاب المشروعات، ثم اتجهت لدعم المدارس الفنية والحرف الصناعية.

المدارس التكنولوجيا بمصر أحدثت إختلافا بمشهد التعليم بمصر

وأضافت البرديني، خلال كلمتها مع الإعلامية أسماء يوسف، في برنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة «DMC»، أنّ المدارس التكنولوجية غيّرت وجه التعليم في مصر، حيث ربطته بالعمل وبمجالات الصناعة، ما يعني أنّ الدخول في شراكة مع هذه المدارس يمكن الطالب من التحول إلى صاحب مشروع أو مستثمر صغير، وتخريج جيل صناعي واعد، لذا يجب الترويج للتعلم الفني بمصر وتغيير ثقافته، فالأمر لم يعد مقتصرا على الثانوية العامة فقط، مشيرة إلى أنّ مسار التنمية الذي تنتهجه الدولة الآن، يضم في مكوناته الرئيسية «الإرادة، وتوفير الاحتياجات والإمكانيات».

مشروع توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة يمثلون «مثلث التنمية»

وأضافت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أنّ توشكى لم يكن مشروعا تعثر وتركته الدولة ولم تعد تهتم به، حيث اعتمدت عليه الدولة في وقت ما بشكل كبير، ودخل ضمن منظومة التنمية كرافد من روافد التنمية واستبشر به المصريون، ثم تعثر وتعطل، أما الآن فمشروع توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة يمثلون جميعا «مثلث التنمية».

توفير محطات مياه في توشكى ومخططات لإنشاء محطات مياه وكهرباء

وأوضحت البرديني، أنّ الدولة وفرت محطات مياه في المشروع، فضلا عن وضع مخططات لإنشاء محطات مياه وكهرباء، وأصبح الخط الممتد من توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة هو عبارة عن مسار للخير، حيث أصبح لدينا أكثر من 1.5 مليون فدان، و5.6 مليون فدان قمح، ومستهدف الوصول لـ6.5 مليون فدان قمح و2.3 مليون نخلة في أقل من عام، وهو يتم بنفس الإمكانيات مع تغير الإرادة والتخطيط، فضلا عن وضع الخارطة الجديدة لمصر مع مشروع الدلتا الجديدة.