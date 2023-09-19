شيماء البرديني: القطاع الخاص شريك أساسي في صناعة التنمية

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ خطاب الرئيس السيسي استهدف القطاع الخاص، وقرارات الحد الأدنى للأجور، والزيادات الأخيرة شملت كل الموظفين بالقطاعين سواء العام أو الخاص.

القطاع الخاص والتنمية

وأوضحت «البرديني» خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامي رامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن القطاع الخاص شريك أساسي في صناعة التنمية، لذلك يحصل على تيسيرات ومنح من قبل الدولة، والدولة تبذل جهودا كبيرة وتتخذ قرارات مهمة من أجل حل الأزمات وتشجيع الاستثمار.

زيادة إجمالي المساحة المزروعة

وأشارت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» إلى أن زيادة إجمالي المساحة المزروعة لـ10 ملايين فدان بالموسم الجديد، وأنه على الرغم من ضخامة الرقم إلا أنه ما زال أقل من ما تستهدفه مصر في مسألة زيادة المساحات المزروعة، مشيرة إلى أن تلك الفدايين تنقسم لـ6 ملايين فدان وبعض الكسور لأراضي قديمة، و3 ملايين فدان وبعض الكسور تمثل أراضي زراعية جديدة، أضيفت في فترة أقل من 4 سنوات.