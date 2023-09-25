شيماء البرديني: المواطن أصبح يختار رئيسه وكل شيء يحدث بإرادة المصريين

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّه في حالة تحديد ما تم في مصر السنوات السابقة من تطور وتغيير من وجهة نظر كل مواطن وما يرغبه من الرئيس، سيستطيع الشخص تحديد موقفه من الانتخابات الرئاسية بشكل قطعي، وأولها موقفه من المشاركة بالعملية الانتخابية نفسها، خصوصًا أننا أمام استحقاق مهم للغاية، بعد أن غادرنا دولة عدم الاهتمام بالانتخابات الرئاسية وعدم الشعور بالدور المؤثر بها، فالمواطن أصبح يختار رئيسه وكل شيء يحدث بإرادة المصريين، وهو حدث كان بإرادتهم أيضًا، والمصريون مدعوون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وبقوة.

«البرديني»: الهيئة الوطنية تعلن المواعيد الخاصة بالانتخابات الرئاسية

وأضافت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، في حديثها مع الإعلامية أسماء يوسف، في برنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة «DMC»، أنَّ اليوم، ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، المواعيد الخاصة بالانتخابات الرئاسية وترتيب المدى الزمني لها، وموعد فتح الترشح والكشف الطبي واشتراطات المرشحين للرئاسة.

«البرديني»: مصر لديها علامة جودة بالأحداث التي خاضتها ونظمتها

وشرحت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أنه توجد استعدادات لوجيستية لإقامة الانتخابات، فالعملية الانتخابية كاملة وهدفها أن يمر هذا الحدث السياسي بنفس الجودة التي تمت بها أحداث أخرى كثيرة في تاريخ مصر خلال السبع سنوات الماضية، فمصر أصبح لديها علامة جودة بالأحداث التي خاضتها ونظمتها مثل الأحداث الداخلية كالانتخابات وغيرها والأحداث العالمية مثل مؤتمر قمة المناخ.