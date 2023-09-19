شيماء البرديني: الرئيس يشعر بمعاناة المواطن.. والقرارات الأخيرة استهدفت الجميع

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ الجميع كان يعتقد أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بني سويف تتعلق بافتتاح مشروعات فقط، وليس إصدار حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، متابعة أن الرئيس يشعر بكل ما يعاني منه المواطن، موضحة: «هناك فرق بين طلب المواطن والاستجابه له، وبين إحساس الرئيس بما يشعر به المواطن وسعيه واستباقه لتنفيذ مطلبه وتلبية الاحتياجات بالإمكانيات المتاحة».

وأضافت خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامي رامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن قرارات الرئيس السيسي ببني سويف استهدفت تقريبا كل فئات المصريين، وجميع القرارات مالية، نظرا إلى ما يمر به العالم من أزمة اقتصادية مالية عالمية، إذ تأثرت مصر بها على الرغم من عدم كونها صانعة أزمة أو جزء منها، موضحة أن مصر تحاول طوال الوقت تقديم الحلول لتلك الأزمة بما يتناسب مع الموارد والإمكانيات المتاحة.

قرار إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات التأخير

وتابعت أن قرار إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات التأخير سيحل أزمات كثيرة للغاية في بيوت الأهالي، ويشجع المتعثرين على تجاوز الأمر والعمل لتحقيق قفزة في الإنتاج، مضيفة أنه بمجرد الاستشعار بالمشكلة جرى إصدار القرار بعد الحصر والتوجيه والتعامل مع البنك، إذ أنه سيكون هناك تحمل من قبل الحكومة لهذه الأقساط والغرامات، مستطردة أنه عندما تدرس القيادة السياسية والحكومة حالة مواطن ومن ثم يكتشفوا أن هناك 80 ألف مواطن لديهم نفس المعاناة، يتخذ القرار على الفور بإعفائهم، وهذا أمر له أثر عظيم للغاية.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص مستهدف في خطاب الرئيس السيسي، وقرارات الحد الأدنى للأجور والزيادات الأخيرة تشمل كل الموظفين بالقطاعين سواء العام أو الخاص، والقطاع الخاص شريك أساسي في صناعة التنمية، لذلك يحصل على تيسيرات ومنح من قبل الدولة، مؤكدة أن الدولة تبذل جهودا كبيرة وتتخذ قرارات مهمة من أجل حل الأزمات وتشجيع الاستثمار.

زيادة إجمالي المساحة المزروعة لـ10 ملايين فدان

وعن زيادة إجمالي المساحة المزروعة لـ10 ملايين فدان بالموسم الجديد، أكدت أنه على الرغم من ضخامة الرقم إلا أنه ما زال أقل ما تستهدفه مصر في مسألة زيادة المساحات المزروعة، مشيرة إلى أن تلك الفدانين تنقسم لـ6 ملايين فدان وبعض الكسور لأراضي قديمة، أما 3 ملايين فدان وبعض الكسور تمثل أراضي زراعية جديدة، أضيفت في فترة أقل من 4 سنوات.