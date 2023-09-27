إجمالي إيرادات فيلم «أولاد حريم كريم» تقترب من 8 ملايين جنيه في دور العرض

نجاح كبير حققه فيلم «أولاد حريم كريم» للمخرج علي إدريس، في دور العرض أمس، بينما بدأ أبطال الفيلم جولات خارجية للتروّيج للعمل.

إيرادات فيلم أولاد حريم كريم

وقال محمود الدفراوي الموزع السينمائي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم أولاد حريم كريم حقق كمجمل إيرادات الفيلم 7 ملايين و910 آلاف جنيه بدور العرض، كما حقق ردود فعل إيجابية لدى طرحه في دور العرض أمام الجمهور.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

ويعود فريق العمل الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم لتقديم جزء جديد من فيلم حريم كريم الذي جرى إنتاجه عام 2005، وهم مصطفى قمر، وعلا غانم، وخالد سرحان، وداليا البحيري وبسمة، بجانب عدد من الأبطال الجدد، وبينهم تيام قمر، وبشرى، وعمرو عبدالجليل ورنا رئيس.

الجزء الثاني من فيلم حريم كريم

وشهد الجزء الثاني من الفيلم، انتهاء مصير عدد من الشخصيات، وبينها شخصية «جيجي» زوجة «كريم الحسيني» التي قدّمتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز في الجزء الأول، بعد أن أصبح «كريم» أرمل، أما شخصية «ماجد» التي جسدها الراحل طلعت زكريا، فانتهت في الجزء الجديد بالانفصال عن زوجته «هالة رفعت» والسفر خارج مصر.