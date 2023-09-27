شيماء البرديني: التعليم الفني قد يقود التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ التعليم الفني أصبح رائدا في مصر، وقد يقود قاطرة التنمية خلال السنوات المقبلة، موضحة أنّ المشروعات المشتركة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومبادرة «ابدأ»، توضح خطة الاستفادة من خريجي التعليم الفني، هذا فضلا عن الشراكة مع القطاع الخاص، والتي أشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس من خلال المدارس التكنولوجية والتطبيقية التي أتاحها عدد من المستثمرين من خلال شركاته ومصانعه.

وأضافت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي الحلواني، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّه يجب على كل فرد في الوطن التوقف أمام حقوقه ومسؤولياته، فمسؤولية الآباء والأمهات تغيير ثقافة الشهادة المعينة للطلاب أو المجموع المعين، فالقمة يصنعها الطالب، وليس هناك ما يسمى «كلية قمة»، متابعة أنّ مشاهد أمس كانت ملهمة، والشباب الخريجين على منصة التتويج أمس كانوا ملهمين وأحدثوا حالة من الفرحة والبهجة والسعادة.

وشرحت البرديني أنّنا الآن أمام قطاعات وأشكال جديدة للتعلم، وكليات وتخصصات مختلفة وصلنا إليها بالإمكانيات المتاحة، ولكن إذا اجتمعنا وقررنا أن نصل للإمكانيات المأمولة، أولها البدء في خطة شاملة وطموحة للحد من الزيادة السكانية والنمو السكاني غير المبرر، وفهم التعلم والهدف منه.