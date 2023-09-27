كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية.. اتبع 4 خطوات

أتاح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية والموقع الانتخابي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها.

كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

1- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

2- معرفة اللجان الانتخابية من خلال إرسال رسالة قصيرة من الموبايل.

3- يستطيع الناخبين داخل مصر وخارجها معرفة الحصول على البيانات الانتخابية لهم عن طريق الاتصال على الخط الساخن 141.

4- يمكن من خلالها معرفة رقم اللجنة التي يجرى الانتخاب بها، وكذلك رقم اللجنة الفرعية، ورقم الناخب في الكشوف الانتخابية.