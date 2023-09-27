لعبة ملاهي تثير رعب الركاب لـ30 دقيقة في كندا.. «تعلقوا بين السما والأرض»

حالة من الذعر والرعب استمرت 30 دقيقة، سببتها لعبة ملاهي في كندا نتيجة عطل فني جعل الركاب معلقين في الجو، حتى تدخل العاملين لإنقاذ الموقف، بحسب قناة «ABC7» الأمريكية.

ماذا حدث للركاب بعد تعطل اللعبة؟

وأصيب شخصين بألم في الصدر، وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة في مكان الحادث، وقال أحد الركاب البالغ من العمر 11 عاما، أن تعلق في الجو هو وشقيقته ماكنزي البالغة 15 عاما، موضحا أنهما افترضا أن ذلك كان جزءا من الحماس الذي يتخلل التجربة، لكنهما أدركا أن هناك خطأ ما عندما تواجدت سيارات الإسعاف في المكان.