الكاتب الصحفي إمام أحمد: تريليون جنيه تكلفة تطوير التعليم قبل الجامعي خلال 10 سنوات

قال الكاتب الصحفي إمام أحمد، رئيس القسم السياسي بجريدة الوطن، إن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بملف التعليم، إذ أنه آخر 10 سنوات بلغت تكلفة تطوير التعليم المدرسي تريليون جنيه، بينما تطوير التعليم الجامعي 180 مليار جنيه، متابعا أنه على الرغم من كبر هذه الأرقام فهي لا تكفي، ونستهدف خلال الفترة المقبلة إنشاء 17 جامعة تكنولوجية بخلاف ما تم إقامته، مشيرا إلى أنه جرى إنشاء 120 ألف فصل بإجمالي 140 مليار جنيه لحل أزمة الفصول.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وعن الانتخابات الرئاسية، أضاف «أحمد»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «dmc»: «نحن أمام استحقاق دستوري مهم للغاية»، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، وتم فتح باب جمع التوكيلات من 25 سبتمبر حتى 14 أكتوبر، وهذه مهلة كافية للغاية لأي مرشح جاد، إذ إن موعد الانتخابات معروف منذ عام 2019، متسائلا: الشخص الذي لا يستطيع جمع 25 ألف توكيل كيف يستطيع أن يحكم بلد بحجم مصر؟

ووجه «أحمد»، رسالة للمواطنين يحثهم على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيدا بمباردة «شارك» التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتشجيع وتوعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، فبذلك يكون المواطن صنع قراره ومستقبله وحدد المسار الذي تحافظ عليه الدولة وهو الاستقرار والأمن، متابعا: «مصر لم تعد تتحمل مغامرات جديدة، وبالتالي هناك مسار دستوري وتنموي نريد أن نستكمل في هذا الطريق».

الترويج السياحي لمصر

وأشار إلى أن مصر بها تنوع سياحي كبير مثل السياحة الشاطئية، وسياحة الآثار، وسياحة المتاحف وسياحة آثار وسياحة دينية وأيضا سياحة شعبية، وغيرها، موضحا أن السياحة الشعبية نوع جديد وتتعلق بالواجبات المصرية على الفطار والغذاء، وتعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأماكن المصرية.