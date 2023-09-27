باحث بـ«المصري للدراسات»: الرئيس السيسي مهتم بتطوير الإنسان

قال المهندس محمد عادل هيكل الباحث بالمركز المصري للدراسات، إن الاحتفال بطلاب جامعات مصر من المتفوقين أمس، يوضح اهتمام الدولة الكبير بالتفوق العلمي والعملية التعليمية، والاستثمار بالإنسان المصري.

تتويج جهود الدولة خلال الفترة الأخيرة

وأضاف الباحث بالمركز المصري للدراسات خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن ما حدث بالأمس تتويج لجهود الدولة خلال الفترة الأخيرة بملف التعليم سواء بطرحها لجامعات تكنولوجية جديدة أو تطوير التعليم الفني التطبيقي وتحسين جودة العمل البحثي.

وتابع: «بالإضافة إلى حرص الدولة على تكريم المتفوقين والرئيس حريص على التواجد معاهم وهي رسالة أن العملية التعليمية والاستثمار في البشر أهم استثمار للدولة المصرية وواضح جدا في الولاية الثانية للرئيس السيسي اهتمامه بتطوير الإنسان المصري».

واستكمل: «بالأمس الطلاب كانت معنوياتهم في السماء بعد لقائهم بالرئيس السيسي، كما أن هناك إنجازات في ملف التعليم لا يمكن حصرها؛ منها الجامعات التكنولوجية، والنهاردة بنشوف طلبة خريجي جامعة تكنولوجية هيدخلوا في قطاعات الدولة المختلفة ويطوروها وحرص الدولة على تسليم مشروعاتها في توقيتاتها وتنفيذ الوعود بيدي مصداقية كبيرة للدولة والحكومة عند الشعب والطلبة».