رئيس جامعة سوهاج: السيسي مهموم بمشكلات البلد ويسعى لحلها

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنه شعر خلال مقابلته الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بلقاء المجلس الأعلى للجامعات، إن الرئيس وضع النقاط على الحروف.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «أول جملة قالها الرئيس السيسي أنا منكم وعايز الحقائق واللي بيحصل على أرض الواقع».

النعماني: حديث الرئيس كان من القلب

وأوضح أن حديث الرئيس السيسي كان من القلب، مشيرًا إلى أنه مهموم بمشكلات بلده ويريد حلها: «عايز البلد تتقدم ويحقق ما قاله بإن مصر أم الدنيا، وهتبقي أد الدنيا».

وتابع: «الرئيس السيسي حثنا على العمل وأنه لازم يكون فيه جد واجتهاد وعمل وابتكار وإبداع، ودايمًا بيدور على النقط المهمة اللي قعدت سنيين طويلة وهي اهمال البني آدم».

الرئيس يوجه بالتوسع في الجامعات التكنولوجية

واستكمل: «الرئيس السيسي قال لو اكتشفنا مبتكر في أسرة فقيرة، هيبقى سبب لنمو الأسرة وخروجها للنور، وقال لوزير التعليم العالي عايزين نتوسع في الجامعات التكنولوجية»، مشيرًا إلى أن مجمل لقاء الرئيس السيسي دار حول بناء الإنسان المصري واكتشاف المواهب.