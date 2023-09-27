زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

تعرضت ولاية ألاسكا الأمريكية، اليوم الأربعاء، لزلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر.

من جهتها أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأنّ مركز زلزال ألاسكا وقع على بعد 37 كيلومترا من منطقة ساند بوينت بالولاية، وعلى عمق 49.7 كيلومتر.

زلزال ألاسكا في الولايات المتحدة

وكان زلزال ضرب ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

معلومات عن ولاية ألاسكا الأمريكية

وتعد ولاية ألاسكا الأمريكية‏ إحدى ولايات إقليم المحيط الهادي والذي يضم 4 ولايات هي ولاية واشنطن، ولاية أوريجون، ولاية كاليفورنيا، وهاواي، وألاسكا أكبر ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية وتوازي مساحتها خُمس بقية الولايات، وأكثر من ضعف مساحة تكساس بقليل.