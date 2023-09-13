زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم، ولاية ألاسكا الأمريكية، وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأنّ مركز الزلزال وقع على بعد 42 كيلومترا جنوب شرقي مدينة أداك بالولاية الأمريكية، وعلى عمق 50 كيلومترا.

تقع ولاية ألاسكا الأمريكية فوق حزام النار في المحيط الهادئ

ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء زلزال ألاسكا، وتقع ألاسكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني قوي.

زلزال يضرب ولاية ألاسكا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر

وضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل، منطقة تشينياك بولاية ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، في يوليو الماضي، بعمق 10 كيلو مترات تحت سطح الأرض، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.