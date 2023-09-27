إحالة العاملين في 4 مدارس بمطروح للتحقيق بسبب الإهمال وعدم الانضباط

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، خلال جولة ميدانية مفاجئة غرب المحافظة، سير العمل في مدارس المقتلة للتعليم الأساسي، وشماس الابتدائية، وشماس الإعدادية، والثورة للتعليم الأساسي، والزويدة للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة براني التعليمية، ورصد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسى الجديد بداية أكتوبر المقبل.

مراجعة مدارس غرب مطروح

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أثناء الجولة على ضرورة انضباط المدارس، والتزام القائمين بالعملية التعليمية بكل الإدارات التعليمية بالجدية والاخلاص والعطاء في العمل، وتقدير المسؤولية لتوفير المناخ المناسب للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد لتحقيق منتج تعليمي متميز.

وقرر وكيل تعليم مطروح، اليوم، خلال الزيارة المفاجآة إحالة كل العاملين بمدارس الثورة وشماس والزويدة والمقتلة للشؤون القانونية، لعدم الانضباط الوظيفي والاهمال في أداء المهام والواجبات المكلفين بها.

تشكيل لجنة لمتابعة مدارس براني

وفي نهاية زيارة مدارس براني، وجه وكيل الوزارة بتشكيل وإرسال لجنة متابعة علي وجه السرعة لمتابعة استعدادات انطلاق الدراسة ببعض مدارس القرى والنجوع التابعة لبراني، والوقوف علي أسباب غياب العاملين بها ومعالجة السلبيات الموجودة بها فوراً.

وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار جولاته الميدانية المفاجأه بكافة الإدارات التعليمية لمتابعة جاهزيتها قبل انطلاق الدراسة.