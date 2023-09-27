حملة بيطرية للتوعية بأهمية تحصين الماشية ضد الأمراض المعدية في كفر الشيخ

نظمت مديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، حملة لطرق الأبواب، بهدف توعية مربي الماشية من الأبقار والجاموس، بأهمية التحصين ضد أمراض الجلد العقدي، والحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وكذلك سلامة المواطنين من عدوى الأمراض الوبائية، ذات الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان.

حملات توعية بأهمية تحصين الماشية

وأكد الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان، أن حملة طرق الأبواب للتوعية لمربي الماشية في كفر الشيخ بأهمية التحصين استهدفت قرية شباس الشهداء، التابعة للإدارة البيطرية بمركز دسوق، وذلك لتوعية المواطنين من مخاطر وأضرار حال عدم قيامهم بالتحصين للماشية من الأبقار والجاموس، مشيرا أن هذا الأمر يحافظ علي الثروة الحيوانية ويجعلها أكثر قدرة علي الإنتاجية من الألبان واللحوم.

حملات مستمرة للتوعية في كفر الشيخ

وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري في كفر الشيخ، أن تلك الحملات التوعوية المتنقلة تعطي ثمارها وتزيد من الوعي المعرفي لدي المواطنين عن ضرورة وأهمية التحصين للماشية ضد الأمراض المعدية.