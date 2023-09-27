«الخارجية الروسية»: المنتخبات الإنجليزية مريضة بمتلازمة «التفرد» و«رهاب موسكو»

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على رفض منتخبات الناشئين الإنجليزية خوض مباريات مع منتخبات روسية، قائلة: «لدى البريطانيين الذين يشعرون الرهاب الروسي منذ فترة طويلة متلازمة التفرد»، مشيرة إلى أن البريطانيين يستبعدون أنفسهم بهذا من منافسة عادلة.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رفض منتخبات الناشئين الإنجليزية خوض مباريات مع المنتخبات الروسية، عقب قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تخفيف الحظر المفروض على الفرق الروسية.

رفض خوض الناشئين مباريات مع منتخب روسيا

وأكد الاتحاد الإنجليزي أنه يعارض عودة روسيا إلى قائمة المشاركين في المسابقات الأوروبية.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، اقترحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» السماح للمنتخبات الروسية بين اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما بالمشاركة في البطولات الدولية.