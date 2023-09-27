الرئيس السيسي لـ«المصريين»: اطمئنوا بالله.. نسير بمنهج مستقيم وأمين ومخلص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه لا يوجد نجاح إلا بسبيل المصلحين، فالهدم والخراب والتشكيك والتدمير والظنون وإشاعة الألم والفرقة والانحطاط والانهيار والكذب، لا يمكن أن تكون من سنن الله أبدا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف: «المنهج اللي ماشيين بيه بيحاول يكون مستقيم وأمين ومخلص لله وشريف، ومعنديش شك إنّه رغم كل الظروف الصعبة ربنا هيسدد الخطى، ولازم يكون عندنا ثقة في الله والمسار اللي ماشيين بيه مهما كانت الظروف صعبة، وبقولكم اطمئنوا بالله، وكل سنة وانتوا طيبين وإن شاء الله مصر تكون بخير وسلام وأمان بفضل الله».