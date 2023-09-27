فيلم «دولارات دولارات» يحقق 23 ألف جنيه إيرادات في أسبوع

حقق فيلم «دولارات دولارات» إيرادات ضعيفة خلال المنافسة في دور العرض بلغت 23 ألف جنيه في شباك التذاك خلال أسبوع من عرضه، إذ احتل المركز السادس بين الأفلام الأخرى المنافسة، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحداث فيلم «دولارات»

العمل يدور في إطار تشويقي ويتناول بعض العوالم الخفية التي يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرقا غير مشروعة، فتتغير حياتهم بين يوم وليلة وتنقلب رأسا على عقب، وذلك في إطار تشويقي.

أبطال فيلم «دولارات دولارات»

فيلم دولارات دولارات، من بطولة الفنان صلاح عبدالله، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ومدحت تيخا، وشيما الحاج، وعلاء مرسي، وأمينة، ومحمد أوتاكا، وطاهر أبو ليلة، وإبرام سمير، وحسن عبدالفتاح، وصبري عبدالمنعم، ومحمود فارس وعلاء زينهم، وهو من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد خضري.

طرحفيلم «دولارات دولارات» منذ حوالي أسبوع في دور العرض، واستطاع أن ينافس 10 أفلام أخرى من دور العرض، ومن المقرر أن يستمر لأسابيع أخرى.