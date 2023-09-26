فيلم «دولارت دولارت» يحقق 21 ألف جنيه إيرادات في 24 ساعة

حقق فيلم «دولارت دولارت» إيرادات متواضعة أمس في دور العرض، إذ ينافس 10 أفلام أخرى بموسم الصيف، واحتل المركز السادس بين الأفلام الأخرى المنافسة.

إيرادات فيلم «دولارت دولارت»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم دولارات دولارات حقق أمس 21 ألف جنيه، وتعتمد أحداثه على الكوميديا والتشويق.

أحداث فيلم «دولارت دولارت»

العمل يدور في إطار تشويقي ويتناول بعض العوالم الخفية التي يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرقا غير مشروعة فتتغير حياتهم بين يوم وليلة وتنقلب رأسا على عقب وذلك في إطار تشويقي.

أبطال فيلم دولارات دولارات

فيلم دولارات دولارات، من بطولة الفنان صلاح عبدالله، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ومدحت تيخا، وشيما الحاج، وعلاء مرسي، وأمينة، ومحمد أوتاكا، وطاهر أبو ليلة، وإبرام سمير، وحسن عبدالفتاح، وصبري عبدالمنعم، ومحمود فارس وعلاء زينهم، وهو من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد خضري.