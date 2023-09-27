محافظ أسيوط: سنقدم الدعم اللازم لإنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف في أسرع وقت

أكّد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تقديم الدعم لإنهاء الأعمال بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى والمراكز في أسرع وقت ممكن لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية وتحسين جودة الحياة حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال لقاءه مع كل من عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وعلى الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بالشركة.

واستعرض اللقاء، معدلات الأداء وآخر المستجدات ونسب التنفيذ لكل مشروع على حدى من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي فضلاً عن مناقشة الحلول والمقترحات وتذليل العقبات وتلافي الملاحظات لاستكمال تسليم وتشغيل باقي المشروعات وفقاً للجدول الزمني المقرر بشكل متكامل بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من وصلات لمياه الشرب للمنازل بالقرى الأكثر احتياجًا.

تطوير الريف المصري

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق والتعاون وتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لدفع وتيرة العمل في مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

يذكر أنَّ المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في 4 مراكز هي «ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح» ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي «منفلوط وديروط» ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.