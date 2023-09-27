إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

وجهت الدكتورة نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والالتزام بالقانون، وعدم البناء المخالف نهائياً، للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية

إزالة 25 تعديا

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 7 مراكز عن إزالة 25 حالة تعد على مساحة 1231 مترا، منها 5 حالات بمساحة 400 متر عبارة عن أسوار طولية وعرضية وردم حفر بنطاق الوحدات المحلية لقرى الوفائية والمسين بالدلنجات، و5 تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 216 مترا بقرية الحمراء بوادي النطرون، و7 حالات تعد بمساحة 160 مترا عبارة عن مبان مخالفة في المهد وشدات خشبية بنطاق قرى النبيرة وصفط الحرية بإيتاي البارود.

تكثيف حملات إزالة التعديات

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.