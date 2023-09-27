ضبط 2 طن أسمدة مجهولة المصدر وأغذية غير صالحة للاستهلاك في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع الطب البيطري، عدة حملات تموينية لتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخابز والأسواق والمحال والمصانع غير المرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع.

حملة تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية في دمنهور والنوبارية عن ضبط 2 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر، وكميات كبيرة من قطع غيار السيارات مغشوشة، ومجهولة المصدر، و7 بدالين تموينيين، لتصرفهم فى كميات كبيرة من السلع التموينية، كما تم تحرير 11 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

ضبط سكر مجهول ودقيق بمخبز سياحى

وفي مراكز أبو حمص و حوش عيسى وإدكو تم ضبط مخبز سياحي لحيازته سكر ودقيق مجهول المصدر، وبدال تمويني لتوقفه عن النشاط، كما تم تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، إضافة لضبط 15 مخبزا لإنتاجها خبز ناقص الوزن و 3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وفي مركزي وادى النطرون وكفر الدوار تم ضبط 100 كجم أسماك ولحوم مفرومة وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى 7 مخابز لإنتاجها خبز ناقص.