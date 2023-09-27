لترشيد استخدام المياه.. تنظيم يوم حقل إرشادي لحصاد الأرز في أسيوط

قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل زراعة الشرقية، إنَّه تم تنظيم تنفيذ يوم حقل إرشادي مزروع بمحصول الأرز صنف سوبر 300 بقرية تل محمد التابعة لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية.

مشروع ترشيد استخدام المياه

وأضاف أنَّ ذلك يأتي ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية في حضور المهندس هاني صلاح أخصائي الأرز بالمحافظة، مؤمن عبدالرحمن مدير الإدارة الزراعية بالإبراهيمية ومهندسي الإرشاد وعدد من المزارعين.

النهوض بإنتاجية محصول الأرز

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنَّه تمّ مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول الأرز والرد على استفسارات المزارعين، لافتًا إلى أنَّ المديرية تتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة.