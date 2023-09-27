محافظة كفر الشيخ تنظم ورشة عمل للتوعية باشتراطات البناء الجديدة

نظم مركز استدامة للتدريب والتطوير، التابع لديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بحضور ممثل وحدة التراخيص بكلية الهندسة، التابعة لجامعة كفر الشيخ، وأعضاء لجنة متابعة المراكز التكنولوجية والعاملين بالمراكز التكنولوجية، وذلك من موظفي شباك أمامى ومشرفين النظام.

توضيح شروط تراخيص البناء

وتضمنت ورشة العمل شرح وتوضيح كل مايخص تراخيص البناء وتوضيح قانون الاشتراطات البنائية الجديدة لتلافي الملاحظات الموجودة لدى الجامعة، ولدى المراكز التكنولوجية على المنظومة لعدم تكرارها مرة أخرى عند تسجيل أي تراخيص جديدة، كما تضمنت الورشة الرد على جميع الاستفسارات من موظفي المراكز التكنولوجية إلى ممثل الجامعة والعكس.

13 مركزا إداريا في كفر الشيخ

يذكر، أن محافظة كفر الشيخ بها 13 مركزا ومدينة علي نطاق المحافظة، وكذلك أكثر من 355 قرية أم وأكثر من 1320 عزبة وتابع، كما يقطنها نحو 4 ملايين مواطن بالريف والخضر.