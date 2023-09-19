مشروع قانون البناء الجديد.. شروط محددة وإجراءات مبسطة لمنح الرخصة

هناك العديد من مشاريع القوانين التي ينتظر صدورها في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، ويعتبر مشروع قانون البناء الجديد، واحدًا من أهم هذه القوانين المنتظرة، وهو القانون الذي ينتظر أن يعمل على تبسيط إجراءات تراخيص البناء بشكل عام.

ومن المنتظر أنَّ يحقق مشروع قانون البناء الجديد، مجموعة من الإجراءات المتعلقة بضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية لكل من المدن والقرى، وذلك بما يتوافق مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للقرية أو للمدينة.

شروط الرخصة في قانون البناء الجديد

حدد مشروع قانون البناء الجديد، مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل إعطاء رخصة للمواطن، ومن بينها: تحديد المدة المخصصة لشهادة صلاحية الموقع للبناء لأسبوعين، كما يمنع مشروع القانون تغيير نشاط الوحدة السكنية المستخرج لها الترخيص، فضلا عن تغليظ العقوبات على المخالفين لذلك.

زيادة عدد الطوابق في المباني السكنية

وفي مشروع قانون البناء الجديد، من المقرر أن يتاح زيادة عدد طوابق المباني السكنية، لتصل إلى 6 أدوار، وذلك بما يتوافق مع مساحة الشارع الكلية، على ألا تزيد نسبة البناء على 40% من قطعة الأرض المخصصة للبناء.

ضرورة وجود جراج بالمبنى

ومن الأمور التي أكّدها مشروع قانون البناء الجديد أيضا، ضرورة وجود «جراج» في العقار أو المبنى، على أن يكون الجراج أسفل العقار نفسه، أو في أي طابق آخر فيه.

جدير بالذكر، أنَّ مشروع قانون البناء الموحد الجديد، ينتظر مناقشته في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، والذي من المقرر أن ينعقد في الأول من أكتوبر المقبل.