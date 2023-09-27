شركات عالمية تدعم «هندسة الإسكندرية» بأجهزة قيمتها 3.8 مليون جنيه

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، في جلسته اليوم، على قبول عدد من الأجهزة المهداة من عدد من شركات ومؤسسات عالمية تقدر جميعها بقيمة 3 ملايين و800 ألف جنيه.

قبول أجهزة من شركة أمريكية

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية اليوم، فإنه تمت الموافقة على الإهداءات المقدمة من شركة «Keysight» الأمريكية، والمتمثلة في مجموعة أجهزة لصالح معمل الإلكترونيات بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة قيمتها حوالي 2 مليون جنيه.

ووافقت الجامعة على قبول أجهزة بقيمة مليون و800 ألف جنيه، كما جرى قبول الإهداءات المقدمة من مؤسسة «هوريزن سوليدلريتي»، وهي عبارة عن أجهزة خاصة بتجهيز معمل الفاب لاب بكلية الهندسة قيمتها حوالي مليون وثمانمائة ألف جنيه.

ترقيات في جامعة الإسكندرية

وفي سياق آخر، وافق المجلس على 13 ترقية عضو هيئة تدريس، 5 إلى وظيفة أستاذ، و8 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 24 مدرسا، ومنح 32 درجة دكتوراه و63 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات، خلال اجتماع مجلس الجامعة، الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الجامعي الجديد، والمقرر انطلاقه مع بداية الأسبوع القادم.

ووجه قنصوة في كلمته اليوم خلال مجلس جامعة الإسكندرية، بالتأكيد على جاهزية الكليات لانتظام الدراسة والعملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس، وإعلان الجداول الدراسية، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات.