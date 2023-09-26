«لا يمكن صُنع المعجزات».. ماذا قالت أمريكا قبل حرب أكتوبر بـ9 أيام؟

نشرت قناة «الوثائقية»، مقطع فيديو عن 27 سبتمبر 1973، في إطار احتفالات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة.

وأشار التقرير، إلى أنه يوم 27 سبتمبر 1973، أي قبل العبور المجيد في السادس من أكتوبر بـ9 أيام، كانت الصحف تتحدث عن كل شيء إلا الجبهة التي بدت هادئة تماما.

وأفردت الصحف المصرية تقارير مطولة لتصريحات وزير الخارجية الأمريكية نري كيسنجر أمام مندوبي الدول العربية في الأمم المتحدة، التي عبر فيها عن رؤية أمريكا لحل أزمة الشرق الأوسط، وكانت كلماته تحمل نبرة يأس متعمدة من تعقد الأزمة، حيث قال: «سنساعد قدر الإمكان ولكن لا ينبغي لأحد أن يتوقع المعجزات».

وكان كيسنجر يراوغ ويطيل مع الدبلوماسيين العرب أمد الوقت اللازم لبدء مفاوضات غير معروفة العالم، كما قرأ المصريون خبرا مقتضبا لا يلفت الأنظار عن لقاء الرئيس السادات بوزير الحربية الفريق أول أحمد إسماعيل.

وأوردت إحدى الصحف المصرية 3 قرارات هامة للقيادة السياسية خاصة ببناء دولة الوحدة بين مصر وليبيا، وتشكيل لجنة الإشراف على تطوير الأسلحة وصناعتها، بالإضافة إلى تشكيل مجلس أعلى لمشروعات الطاقة النووية والإلكترونيات.