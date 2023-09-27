الرئيس السيسي صانع الأمل.. ماذا طلب من الحكومة أثناء حفل تخريج أوائل الجامعات؟

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من خريجي الجامعات وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، في استاد هيئة قناة السويس، وتوسط صورة تذكارية لأوائل الخريجين بعد تكريمهم ضمن الفعالية.

وكان الرئيس السيسي، شهد أمس الاحتفال بتخريج شباب الجامعات في الإسماعيلية، ورغم بساطته لكن الحشد الذي تم به استدعى أمرًا غريبًا، متابعًا: «بقيت أقول بقى في أمة يكون شبابها بالحجم ده ويكون عندها قلق على بكرا؟، في أمة شبابها بالعدد ده والقدرة دي تبقى قلقانة من بكرا، ده بكرا ده بتاعهم هما وهما قادرين على حماية أقدار القمة».

دايما معاكم في أي مبادرة

وخلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم الاحتفال بيوم تفوق الجامعات، طلب من الحكومة الانتباه إلى ثقافة التعلم في مصر، مؤكدًا «أنا دايما معاكم في أي مبادرة أو طرح تطرحوه، يساهم في إنجاح أي جهد للدولة، لكن أثناء عملكم انتبهوا جدا لثقافة التعلم في مصر».

وأضاف السيسي خلال كلمته، «يعني المجتمع المصري بيتعامل مع التعليم إزاي؟ عنده استعداد يقبل يجرب لغاية فين؟ ويتحمل لغاية فين؟ علشان مانجيش نعمل طرح، وإحنا شفنا الكلام ده خلال السنوات الماضية، وشوفنا تخوف الناس من التغيير ليكون على حساب أولادها، وده أمر نقبله ونحترمه لأنه طبيعي، أنا ابني أو بنتي في المدرسة وانت بتقول فيه طرح جديد.. وأنا مش مطمن وخايف للطرح ده يؤذي أولادنا في التجربة».

الدولة المصرية تنفذ مشروعات للتدريب والتأهيل

وأكد أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات للتدريب والتأهيل في الأكاديمية العسكرية المصرية، فضلًا عن أنه «تم تأهيل ألف مدير وقولت للدكتور رضا حجازي وزير التعليم، أن الألف دول هيكونوا قيادات للمدراس يكون معهم معلمين مميزين علشان تكون الفكرة على بعضها قابلة للتميز وليس النجاح فقط».

وتابع السيسي: «عمري ما قلت كلام معسول ولا أحلام، ولا عمري ما قولت أنا هجيب معايا، أنا قولت عمل وبس وهنفضل نشتغل لغاية ما ربنا يوفقنا ويكرمنا».